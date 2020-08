"Legati e imbavagliati dai rapinatori", paura per una coppia di anziani a Termini Imerese

Marito e moglie anziani imbavagliati e legati dai banditi. Momenti di paura per una coppia di anziani che ieri pomeriggio, come da loro stesso riferito, ha ricevuto la visita di due rapinatori armati di pistola. L’irruzione nella loro villa, che si trova lungo la strada provinciale che collega Termini Imerese e Caccamo, non è passata inosservata. Tanto che qualche vicino si è avvicinato per vedere cosa stesse accadendo costringendo i malviventi a scappare.

A chiamare il 112 e chiedere l’intervento dei carabinieri sono stati gli stessi anziani coniugi, ancora sotto choc per l’accaduto. Marito e moglie hanno raccontato agli investigatori che i rapinatori sarebbero riusciti a entrare nella loro proprietà, bloccandoli poi con dello scotch e tappando loro la bocca per evitare che potessero gridare. Nonostante le precauzioni i due non avrebbero avuto il tempo di rovistare in casa alla ricerca di oggetti preziosi e contanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari della compagnia di Termini Imerese arrivati sul posto hanno chiesto a scopo precauzionale l’invio di un’ambulanza del 118, anche se i due anziani non avevano riportato ferite né altre conseguenze fisiche. I carabinieri hanno raccolto le poche informazioni che le vittime del tentativo di rapina sono riuscite a fornire e hanno avviato le indagini. Al vaglio anche le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’arrivo e la fuga dei banditi.