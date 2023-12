Storia di una rapina da 4,50 euro: tre processi non bastano, la Cassazione ne dispone un quarto

Quattro processi (e non è detto che sia finita) e un passaggio anche in Cassazione per una rapina da 4,50 euro. Protagonista un uomo di 52 anni, A. C., che anni fa avrebbe minacciato una donna che era nella sua macchina e si sarebbe fatto consegnare il (decisamente magro) bottino. Condannato in primo ed in secondo grado, nei mesi scorsi è stata proprio la Suprema Corte a decidere di annullare il verdetto e di disporre un nuovo processo. E non certo per un capriccio.

Nello specifico, l'imputato sin dall'udienza preliminare aveva chiesto attraverso il suo avvocato che si procedesse ad una ricognizione formale da parte della vittima, ma questa richiesta è stata sempre respinta dai giudici e, per la seconda sezione della Cassazione, presieduta da Elisabetta Rosi (relatore Giuseppe Sgadari), in maniera del tutto "illegittima".

La signora rapinata, infatti, avrebbe riconosciuto A. C. in alcune fotografie che gli erano state mostrate durante le indagini preliminari. L'imputato aveva poi chiesto di essere processato con il rito abbreviato, ma condizionato ad un effettivo riconoscimento personale da parte della vittima. L'istanza era stata però respinta dal gup e poi, dopo essere stata ripresentata in tribunale, all'inizio del dibattimento, anche dal tribunale. Proprio durante il processo, tuttavia, la vittima avrebbe mostrato delle incertezze sul riconoscimento fatto nella fase delle indagini, ma i giudici avevano comunque condannato l'uomo, il 6 maggio del 2019. La difesa non si era data per vinta ed aveva riproposto la ricognizione formale alla Corte d'Appello, che l'aveva a sua volta rigettata, ritenendo sufficiente che la donna avesse riconosciuto l'imputato nelle fotografie.

A. C. si è quindi appellato alla Cassazione che ha ritenuto fondato il suo ricorso, annullamdo così la sua condanna e disponendo un nuovo processo d'appello, in cui stavolta i giudici dovranno procedere necessariamente alla ricognizione formale finora sempre negata. E, essendo passati anni dai fatti, è molto probabile che la vittima possa avere dei dubbi.

"L'imputato - si legge nella sentenza della Suprema Corte - lungo tutto il processo, che è importante sottolineare essersi celebrato con il rito ordinario e non abbreviato, aveva ripetutamente richiesto, al tribunale e alla Corte, che si procedesse a ricognizione formale e tale richiesta è stata sempre negata senza che vi fosse recesso alcuno da parte dell'imputato o consenso all'acquisizione di atti delle indagini preliminari o impossibilità oggettiva, ma solo sul presupposto dell'attendibilità della vittima e, per essa, della sua individuazione fotografica effettuata nella fase delle indagini premilinari e ribadita al dibattimento".

Ma "tale assunto motivazionale, nell'ambito del giudizio ordinario, avrebbe potuto essere valorizzato - dicono i giudici - solo nel caso in cui la ricognizione formale non fosse stata richiesta dall'imputato, ovvero egli vi avesse rinunciato o, ancora, la sua effettuazione fosse divenuta impossibile per qualsiasi causa. Si è dunque illegittimamente negato l'espletamento del mezzo di prova più affidabile deputato dal sistema processuale alla individuazione del soggetto con il massimo possibile di garanzie e nel contraddittorio delle parti - concludono - così vulnerando le prerogative difensive stante l'espressa volontà dell'imputato di scegliere il rito ordinario e non quello abbreviato e di procedere all'assunzione della prova secondo le regole ad esso inerenti".