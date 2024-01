Via Maqueda, commerciante pedinato fino all'androne e rapinato

Lo avrebbe pedinato fino all’androne del palazzo per poi minacciarlo e portargli via il portafogli. E’ successo ieri sera in via Maqueda, a pochi passi da via Torino, dove un commerciante cinese di 29 anni è stato rapinato da un uomo che si sarebbe intrufolato nell’area condominiale e, una volta preso il bottino, gli avrebbe detto: "Non chiamare la polizia, so dove abiti". Poi la fuga in direzione dei vicoli di Ballarò. Ancora da quantificare il bottino.

Il giovane commerciante cinese, di fronte a quella minaccia, si sarebbe trovato costretto a consegnare il portafogli. Ancora sconvolto per l’accaduto, l'esercente, che gestisce un’attività non lontano da casa sua, ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia del Nucleo radiomobile. I carabinieri hanno raggiunto via Maqueda per ascoltare il racconto della vittima e acquisire le immagini da alcune telecamere nel tentativo di rintracciare il responsabile.

Proprio questa mattina, dopo la fiaccolata del mese scorso, il comitato spontaneo Uniti per il quartiere ha lanciato una raccolta firme davanti alla chiesa di Sant’Antonino da Padova, accanto alla stazione centrale, per chiedere maggiori controlli e la presenza massiccia delle forze dell’ordine nel tentativo per tutelare i cittadini da furti e rapine. Oltre 500 le sottoscrizioni, fanno sapere dal comitato, che andranno a supporto di un esposto da presentare a perfetto, questore e sindaco.