Rapina a Bagheria, due uomini armati di coltello svuotano la cassa di un centro scommesse

Assalto in un centro scommesse di Bagheria. Due uomini armati di coltello hanno rapinato ieri pomeriggio il centro Better di via Nino Bixio riuscendo a portare via l'incasso della giornata. Il bottino deve essere ancora quantificato dal titolare dell'attività che, dopo la fuga degli assalitori, ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento di una pattuglia di polizia.

Una pattuglia del commissariato di Bagheria, che si trova a poche decine di metri, ha raccolto la richiesta d'aiuto e raggiunto il centro scommesse per ascoltare il racconto della vittima e acquisire le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che potrebbe aver inquadrato qualche dettaglio utile per le indagini.

Il 5 ottobre la polizia aveva arrestato non lontano da lì un 49enne accusato di aver tentato il colpo in un’altra sala scommesse di via Bernardo Mattarella. Gli agenti sono intervenuti quando è scattato l’allarme antintrusione con sistema nebbiogeno del Planet Win 365 di via Mattarella trovando l’uomo accovacciato dietro un distributore di snack e bevande.