Centro scommesse nel mirino dei rapinatori, due assalti in 4 giorni: bottino 10 mila euro

Oltre diecimila euro. A tanto ammonta il bottino delle due rapine subite negli ultimi quattro giorni dal centro scommesse Intralot di via Filippo Corazza, zona Oreto. L?ultimo colpo risale a ieri pomeriggio. Due uomini amati e vestiti di scuro, con mascherine e guanti, sono entrati nell?agenzia, si sono diretti verso il gabbiotto in cui si trovano le casse, hanno minacciato un dipendente e si sono fatti consegnare cinquemila euro.

Pochi giorni prima lo stesso centro scommesse aveva subito un?altra rapina con le stesse modalità. Anche in quell?occasione due uomini incappucciati e armati hanno fatto irruzione nell?agenzia riuscendo a portare via l'incasso della giornata, pari a più di cinquemila euro. Secondo gli investigatori, alla luce delle similitudini, non è possibile escludere al momento che i rapinatori entrati in azione siano sempre gli stessi.

Su entrambi gli episodi indagano gli agenti di polizia che hanno ascoltato i presenti e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Le telecamere potrebbero infatti aver ripreso qualche dettaglio utile per le indagini: dagli indumenti indossati durante l?assalto al mezzo utilizzato per allontanarsi dalla zona, magari con la collaborazione di un terzo complice.