Via Cavour, rapinatori armati di martello assaltano un centro scommesse

Centro scommesse assaltato da due uomini armati di martello. Un nuovo colpo è stato messo a segno ieri nell'agenzia Goldbet di via Cavour, non lontano dal Teatro Massimo. I rapinatori, con il volto travisato da sciarpe e cappucci, hanno fatto irruzione nell'agenzia poco prima che iniziassero le partite di Champions League e, dopo aver minacciato i dipendenti, si sono fatti consegnare un bottino di circa 2 mila euro. A lanciare l'allarme gli stessi dipendenti che hanno chiamato il 112 chiedendo l'intervento della polizia.

Un episodio simile si è verificato pochi giorni fa in piazza San Francesco Di Paola dove due uomini hanno rapinato la tabaccheria Benanti. Anche in quell’occasione i banditi sono entrati brandendo un attrezzo, precisamente una roncola, e si sono fatti consegnare i contanti custoditi nelle due casse. I carabinieri intervenuti sul posto hanno ascoltato l’esercente e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire spunti utili per risalire all'identità dei responsabili.

Da quasi un mese non veniva colpita un'agenzia di scommesse. L'ultima è stata la Eurobet di corso Calatafimi, all'altezza di piazza Indipendenza, dove quattro uomini incappucciati, armati di pistola, sono riusciti a portare via un bottino da 2 mila euro. Prima ancora era stati colpiti il centro Intralot di corso Tukory, l'Eurobet, di viale Campania (con un bottino da 15 mila euro) e il centro Goldbet di viale Regione, in zona Villa Tasca, dove due uomini hanno messo a segno una rapina nell'intervallo del match Salernitana-Juventus.