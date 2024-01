Armati di pistola rapinano centro scommesse durante la partita della Juve e scappano con 9 mila euro

Erano in due, con il volto coperto e armati di pistola. Il più giovane, arma in pugno, è rimasto sull'uscio per tenere sotto controlla la situazione mentre l'altro, nascondendosi dietro un passamontagna, è riuscito a portare via circa 9 mila euro. Una colpo è stato messo a segno ieri pomeriggio in viale Regione Siciliana sud est, vicino via Palmerino, nel centro scommesse Goldbet, dove due rapinatori hanno fatto irruzione durante la partita Salernitana-Juventus arraffando contanti per un totale di quasi 9 mila euro.

A lanciare l'allarme sono stati gli impiegati del centro scommesse che, in quel momento, era pieno di clienti intenti a scommettere. I due rapinatori hanno fatto irruzione e, mostrando le armi, hanno minacciato i presenti. "Non fate scherzi e nessuno si farà male", hanno urlato. A raccontare le fasi successivo dell'assalto è il titolare dell'agenzia: "La sala era piena. Il più giovane è rimasto vicino all'ingresso per evitare reazioni. L'altro invece, che sicuramente era più grande perché si vedevano le rughe sotto gli occhi, ha strattonato un lavoratore e preso i soldi".

Una volta preso il malloppo, i due rapinatori sono scappati a bordo di un mezzo, forse uno scooter, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne del centro scommesse. Il titolare, informato dell'accaduto, ha fatto i conteggi per scoprire l'esatto ammontare e presentare una denuncia ai militari consegnando loro anche i video dell'impianto di sicurezza.