Piazza Indipendenza, banda armata rapina centro scommesse: bottino da 10 mila euro

Banda armata torna a colpire in un'agenzia di scommesse. Ammonta a 10 mila euro il bottino della rapina messa a segno nel weekend in corso Calatafimi dove quattro uomini incapucciati, uno dei quali stringeva una pistola in pugno, hanno fatto irruzione nel centro Eurobet che si trova all'altezza di piazza Indipendenza. Si tratta del quarto assalto, con modalità simili, ai danni di altrettante agenzie sparse per la città in circa un mese.

Sull'episodio indagano i carabinieri che sono intervenuti dopo l'allarme lanciato tramite il 112. Gli investigatori del Nucleo radiomobile hanno raggiunto il centro scommesse e, dopo aver acquisito le immagini riprese dal sistema di sorveglianza interno e la descrizione dei quattro fornita dalle vittime, hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei responsabili che sarebbero fuggiti a bordo di due scooter in direzione di via Cappuccini.

L'ultimo colpo risale al 5 febbraio scorso, in corso Tukory, quando due persone incappucciate e armate hanno assaltato l'agenzia Intralot che si trova all'incrocio con via Perez. Bottino: 10 mila euro. Prima ancora erano finiti nel mirino un altro punto Eurobet, quello di viale Campania (bottino da 15 mila euro), e il centro Goldbet di viale Regione, in zona Villa Tasca, dove due uomini hanno messo a segno una rapina nell'intervallo del match tra Salernitana e Juventus.