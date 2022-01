Assalto al Centro Mega, rapinatori armati di taglierino fuggono con la cassa

Rapina al Centro Mega di via Sirio. Due uomini incappucciati, con mascherina e armati di taglierino hanno fatto irruzione ieri pomeriggio nel punto vendita nella zona di via dell'Orsa Maggiore. Dopo aver minacciato i dipendenti con l’arma li hanno costretti ad aprire il registratore di cassa e a consegnare i contanti. Da quantificare ancora il bottino che ammonterebbe ad alcune centinaia di euro.

Sull’episodio indagano gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale che sono intervenuti dopo l’allarme ricevuto sulla linea 112 intorno alle 18.30. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’assalto dei rapinatori e la loro fuga lungo le vie del quartiere, magari a bordo di un mezzo guidato da un complice.

Furto in una tabaccheria

Sempre gli investigatori della polizia hanno avviato le indagini per fare luce sul furto avvenuto alcuni giorni fa in una tabaccheria di via Pomara, una traversa di via Galletti. Secondo quanto ricostruito ignoti sono entrati nell’attività forzando l’ingresso. Una volta dentro sarebbero riusciti a portare via i soldi delle slot machine e alcune stecche di sigarette.

Sul posto è intervenuto il personale della Scientifica per eseguire i rilievi e individuare eventuali tracce. Nella zona, circa un mese fa, era stato già registrato un altro furto dopo il quale era stato rintracciato e denunciato il presunto responsabile. Da chiarire se fra i due episodi ci sia un collegamento.