Rapina a Villabate, picchiano un camionista per farsi consegnare soldi e carte di credito

Minacciato con un’arma, picchiato e derubato. Notte di paura per un autotrasportatore di 66 anni che è stato rapinato da due uomini a volto coperto dalle parti di piazza Figurella, all’ingresso di Villabate, intorno alle 4. A lanciare l’allarme è stata la stessa vittima che, dopo l'assalto, si è rifugiata in una vicina attività commerciale da dove ha chiamato i carabinieri.

Per contattare il 112 l'autotrasportare ha dovuto chiedere in prestito un cellulare perché il suo gli era stato appena rubato. Oltre al dispositivo i rapinatori si sarebbero fatti consegnare 300 euro, alcune carte di credito e documenti personali. I militari del Nucleo radiomobile, sulla scorta delle poche informazioni disponibili, hanno avviato le ricerche nella zona non riuscendo però a trovare i responsabili. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere.