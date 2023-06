Rapina al banco Bpm di via Serradifalco. Cinque uomini armati sono entrati questa mattina, poco prima dell'apertura, con il volto coperto da alcune mascherine Ffp2. Una volta all'interno dell'istituto di credito, i rapinatori hanno sequestrato dipendenti e clienti e avrebbero minacciato la direttrice, costretta ad aprire il caveau e a consegnare ai banditi soldi e titoli di credito.

Rapinata banca in via Serradifalco, in cinque irrompono armati: sequestrati dipendenti e clienti