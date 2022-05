Rapina a Portella di Mare, punta la pistola al cassiere del bar Serio e scappa coi soldi

Assalto al bar Serio. Un uomo a volto coperto ha rapinato ieri pomeriggio l’attività che si trova in via Nazionale, a Portella di Mare, frazione di Misilmeri. Secondo una prima ricostruzione è entrato intorno alle 15, ha puntato una pistola contro il titolare e lo ha costretto a svuotare la cassa e a consegnargli circa 500 euro. Presi i contanti è uscito, è salito in sella a uno scooter elettrico ed è scappato.

Dopo la fuga del malvivente, il titolare ha chiamato il 112 segnalando la rapina appena subita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Misilmeri che hanno ascoltato il racconto delle vittime e acquisito le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali della zona. Le telecamere potrebbero aver inquadrato il percorso seguito dal rapinatore per fuggire.