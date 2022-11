Tenta rapina ma un barista coraggioso lo blocca, poi prende i carabinieri a calci e pugni: arrestato

Ha mantenuto i nervi saldi ed è riuscito a chiamare il 112. Di fronte a lui c'era un giovane palermitano che lo minacciava gridandogli: "Dammi l'incasso". In soccorso ad un barista di Sestri Levante, in provincia di Genova, è poi arrivato un equipaggio della Radiomobile dei carabinieri. Il rapinatore palermitano alla vista dei militari gli si è scagliato contro con calci e pugni. Bloccato, il 25enn, è stato arrestato per il reato di tentata rapina, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.