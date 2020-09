Rapina in piazza Vittorio Veneto: minacciato e costretto a prelevare al bancomat

Rapinato in mezzo alla strada e in pieno giorno. E' accaduto alle 12.30 di lunedì, in piazza Vittorio Veneto, dove un uomo sarebbe stato minacciato e costretto a prelevare una somma imprecisata di contanti da uno sportello bancomat. La scena non è passata inosservata, tanto che qualche passante sarebbe riuscito a fornire una descrizione sommaria del malvivente e dello scooter a bordo del quale era poi scappato. Gli agenti delle volanti intervenuti dopo le chiamate alla linea unica d'emergenza 112 hanno ascoltato il racconto della vittima per cercare di risalire all'identità del rapinatore. Sull'episodio indagano gli investigatori della Squadra Mobile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.