Assalto armato in banca coi clienti presi in ostaggio: condannata banda di palermitani

Il 21 gennaio 2022, armati di una pistola e di un taglierino, rapinarono la Banca Popolare di Sondrio di Solbiate Olona, in provincia di Varese. Tre palermitani adesso sono stati condannati a 8 anni. Secondo l'accusa sono stati loro a eseguire materialmente il colpo. Cinque anni, invece, è la condanna rimediata da uno dei due "sopralluoghisti" (che fece cioè da basista per il colpo) mentre l’unica donna della banda è stata rinviata a giudizio dopo che il giudice per l’udienza preliminare aveva respinto il patteggiamento.

La banda di palermitani venne arrestata dagli investigatori della squadra mobile della questura di Varese. Uno dei tre, con un taglierino, ferì il direttore della banca a un braccio. La banda entrò in azione con il volto coperto. Armi in pugno i palermitani si fecero consegnare 24 mila euro che erano nella cassa. All’interno della banca erano inoltre presenti alcuni clienti che, sotto minaccia, furono trattenuti e costretti a sedere per terra per tutta la durata del colpo (per circa mezz’ora). Poi la fuga, le indagini e gli arresti. Adesso le condanne.