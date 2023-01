Rapina in banca a Villabate, in due irrompono armati e portano via 15 mila euro

Assalto in banca a Villabate. Due rapinatori armati di taglierino e incappucciati hanno fatto irruzione oggi pomeriggio nella filiale di Banca Intesa, in corso Vittorio Emanuele, riuscendo via a portare un bottino di circa 15 mila euro. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Misilmeri.

A lanciare l'allarme è stato un passante che ha visto la coppia di rapinatori fuggire a bordo di una Fiat 500 di colore bianco, con ogni probabilità rubata per l'occasione. I militari, con il supporto della polizia, hanno avviato le ricerche in zona spingendosi fino alla periferia di Palermo.

Stando alle prime informazioni si trattava di due persone, apparentemente due giovani, indossavano entrambe una tuta e un giubbotto di colore blu. Al vaglio il racconto di alcuni testimoni e le immagini riprese sia dalle telecamere di sorveglianza dell'istituto bancario sia da altri impianti installati lungo le ipotetiche vie di fuga.