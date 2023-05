"Hanno rapinato una banca e portato via 15 mila euro": scattano tre arresti

Il colpo fu messo a segno a Villabate, in una filiale di corso Vittorio Emanuele, il 17 gennaio scorso. In manette sono finiti tre palermitani: sarebbero entrati incappucciati e avrebbero minacciato il personale con dei taglierini per farsi consegnare i soldi