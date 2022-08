Sequestrarono impiegati e clienti per rapinare una banca a Cesena: condannati 4 palermitani

Erano enrati in una filiale della Romagna Banca di Cesena il 3 marzo del 2020, avevano preso in ostaggio clienti e dipendenti ed erano riusciti a portare via dalla cassaforte temporizzata 86 mila euro. Per quattro palermitani, che vennero arrestati a luglio di due anni fa, arriva ora - e in tempi velocissimi - la condanna definitiva: la seconda sezione della Cassazione, presieduta da Giovanni Diotallevi, ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati.

Nello specifico, le condanne (frutto di un concordato in appello del 21 settembre scorso) sono di 3 anni 9 mesi e 20 giorni per Fabio Catalano, 3 anni e 8 mesi a testa per Marco Cusimano e Giovanni Mineo e di 2 anni e mezzo per Gaetano Barone.

Le fasi della rapina erano state riprese dalle telecamere di sorveglianza dell'istituto di credito romagnolo, ma anche da quelle piazzate all'esterno. I quattro erano entrati con dei berretti e si erano fatti consegnare i cellulari da dipendenti e clienti e li avevano poi chiusi tutti in una stanza per circa un'ora, in attesa dell'apertura temporizzata delle casseforti, da cui avevano asportato gli 86 mila euro.

La Procura di Forlì aveva poi chiesto ed ottenuto l'arresto dei quattro palermitani, riuscendo ad individuarli anche grazie alle immagini dell'auto utilizzata per il colpo durante la fuga. In primo grado, il 17 dicembre del 2020, il tribunale della stessa città aveva inflitto pene più alte 4 anni 8 mesi e 20 giorni a Cusimano, 4 anni 9 mesi e 10 giorni a Catalano, 4 anni e 8 mesi a Mineo e 3 anni e 4 mesi a Barone. Condanne che erano state poi ridotte dalla Corte d'Appello di Bologna in seguito al concordato richiesto dagli imputati. Inutile per i quattro il ricorso in Cassazione.