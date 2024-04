La rapina in banca e i 6 ostaggi con le mani e i piedi legati: palermitano incastrato dopo lunghe indagini

Un anno e mezzo fa - insieme ad altri palermitani - mise a segno a Ferrara una maxi rapina alla Banca Centro Emilia. Dopo lunghe indagini è stato inchiodato un altro palermitano di 42 anni. L'assalto fu messo a segno il 12 settembre 2022 in via Porta Romana. In quella mattina, il colpo fruttò circa 300 mila euro (tra contanti e preziosi). Ma ciò che sconvolse, all’epoca, fu la modalità di esecuzione.

I banditi, infatti, per portare a termine l’azione, non si fecero alcuno scrupolo e legarono mani e piedi sei persone (tra dipendenti e clienti), salvo poi chiuderle all’interno di uno sgabuzzino. Una classica rapina con ostaggi che si consumò all’apertura dell’istituto, intorno alle 7. Subito si misero sulle loro tracce le forze dell'ordine, che arrivarono a tutti i componenti del commando (tre palermitani, poi finiti nelle carceri di Bologna, Palermo e Trapani). Tutti, tranne uno.

L’ultima pedina è un uomo di 42 anni, anche lui originario di Palermo, che era già finito in carcere a metà marzo a Melzo (nel Milanese) dopo aver partecipato al tentativo di un’altra maxi rapina al Banco di Credito Cooperativo. In quel caso il colpo, sempre da 300 mila euro, non andò a segno in quanto sventato dalla donna delle pulizie.

I malviventi (in basso il video) si erano già introdotti all’interno dell’istituto quando, inaspettatamente, arrivò la signora: ciò fece cambiare i piani e i rapinatori, dopo averla picchiata, fuggirono. Ma ad attenderli, fuori, c’era la polizia, già sulle loro tracce da un mese. Poi le indagini dei carabinieri, durate oltre un anno, hanno confermato che quel malvivente era l’ultimo tassello del puzzle del colpo alla banca ferrarese, chiudendo di fatto il cerchio.

fonte FerraraToday