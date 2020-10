Assalto in banca a Termini Imerese, rapinatori scappano con 4 mila euro

L'irruzione in banca, la rapina, poi la fuga con un bottino di oltre 4 mila euro. Assalto alla Carige di Termini Imerese, in corso Umberto e Margherita, dove una coppia di banditi è entrata oggi in azione. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.

Stando alle prime informazioni i due malviventi avrebbero agito a volto coperto, con un cappellino e una mascherina, minacciando i dipendenti. Una volta presi tutti i contanti disponibili nelle casse, circa 4 mila euro, si sono fatti spazio tra i clienti presenti e sono scappati in moto.