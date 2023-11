Taglierino contro la cassiera, palermitani arrestati dopo il colpo in banca da 100 mila euro

Il colpo è riuscito, ma la fuga dei banditi è durata davvero pochissimo. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Gardone Val Trompia, nel Bresciano, l’auto sulla quale viaggiava la banda - due uomini di Palermo e una donna lombarda - è stata fermata poco dopo l’assalto alla filiale della Cassa Padana della cittadina della Val Trompia. Il denaro sottratto è stato restituito mentre per i tre malviventi sono scattate le manette per rapina in concorso.

Tutto è accaduto nella mattinata di venerdì: volto parzialmente coperto e taglierino in mano, due rapinatori hanno fatto irruzione nella banca di via Mazzini e hanno minacciato la cassiera e la direttrice con la lama per farsi consegnare i contanti in cassaforte - ben 100 mila euro - mentre il terzo attendeva in auto. Immediato l’allarme e l’intervento delle pattuglie dei militari, che hanno istituito posti di blocco lungo le strade del paese. Grazie alle precise descrizioni fornite dai dipendenti dell'istituto di credito, i carabinieri hanno individuato la macchina dei rapinatori e l’hanno fermata.

I tre sono stati perquisiti, così come l’auto e sono stati trovati sia i soldi che l’abbigliamento e il taglierino usato per mettere a segno il colpo. Poi sono scattate le manette e infine si sono aperte le porte del carcere, in attesa dell’udienza di convalida che avverrà nelle prossime ore.

Fonte BresciaToday