L'assalto in banca e la rapina sventata dai poliziotti: palermitano condannato a 3 anni

Tentò di rapinare una banca. Un palermitano, Giuseppe Balsano, è stato adesso condannato a tre anni insieme a un bolognese di 56 anni. I due erano stati arrestati proprio mentre si accingevano a rapinare la Banca di Bologna sulla Porrettana, a giugno. A riscostruire la vicenda è il Resto del Carlino. "Appena messo un piede nell’istituto i due rapinatori col volto travisato si erano trovati davanti gli agenti della Squadra mobile, che li tenevano d’occhio da un po’ e si erano fatti trovare pronti. Sbigottiti, non avevano opposto resistenza".

Il gip adesso ha condannato Ferdinando Valenti, 56enne bolognese, "rapinatore di banche già ben noto alle forze dell’ordine, e il complice palermitano, 65 anni, a tre anni ciascuno, con rito abbreviato. I due rispondevano di tentata rapina, porto abusivo di armi (Valenti aveva infatti con sé un revolver con la matricola abrasa) e di ricettazione dell’auto con cui si presentarono in banca, una Volvo risultata poi rubata. I rapinatori hanno inoltre ottenuto l’attenuazione della misura della custodia in carcere disposta per questa vicenda con i domiciliari; Balsano è a casa da diverse settimane, più recente la decisione su Valenti".