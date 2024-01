"Fate i bravi, sappiamo dove abitate": rapina in banca col travestimento da donna, preso palermitano

Un palermitano di 41 anni è stato arrestato a Reggio Emilia su segnalazione della squadra mobile del capoluogo siciliano. L'uomo accusato di avere rapinato in banca, in concorso con un complice, il 6 giugno scorso. Il colpo è stato messo a segno alla Emil Banca di Boretto. "Quel giorno - si legge su reggiosera.it - i due dopo avere fatto ingresso parzialmente travisati (uno dei due era vestito da donna) avevano costretto il direttore della banca minacciandolo con frasi come 'fate i bravi perché sappiamo chi siete e dove abitate e se create problemi sappiamo dove venirvi a prendere', ad aprire lo sportello Atm e la cassaforte principale dell’istituto impossessandosi del denaro contante.

Il palermitano e il suo complice - dopo avere preso i soldi - hanno quindi obbligato i dipendenti e i clienti presenti ad entrare in un locale della filiale la cui porta veniva chiusa dall’esterno per agevolare la loro fuga. Le indagini, svolte dalla polizia di Reggio Emilia, in stretta collaborazione con la Squadra mobile di Palermo, hanno permesso di raccogliere diversi indizi di colpevolezza a carico del 41enne.

L'uomo aveva già dei precedenti per reati contro il patrimonio e per rapina in banca. Il palermitano è stato raggiunto dall'ordinanza cautelare mentre era in carcere per un’altra rapina consumata ai danni di un istituto bancario di un’altra provincia.