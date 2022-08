Ard Discount nel mirino, due rapine in pochi giorni alla Zisa e a Bonagia

Settimana senza pace per i supermercati Ard Discount di Palermo. Due punti vendita della catena sono stati rapinati nel giro di pochi giorni alla Zisa e a Bonagia.

In via Gaetano Mosca, strada che collega via Colonna Rotta e via Imera, ad entrare in azione tre uomini che, arrivati a bordo di un’auto, sono entrati nel supermercato armati di pistola e minacciando i dipendenti si sono fatti consegnare l'incasso, fuggendo successivamente. Da quantificare l'importo della rapina.

Stesso modus operandi in via Placido Rizzotto (ex via del Levriere), a Bonagia. Anche in questo caso ad agire sono stati tre malviventi che mostrando la pistola, sono riusciti a farsi svuotare le casse dagli impiegati e sono scappati salendo su un'auto. Anche in questo caso il bottino è ancora da definire. Su entrambi i colpi indaga la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza nel tentativo di incastrare i rapinatori.