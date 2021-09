/ Via Butera

"Ha colpito un'anziana con calci e pugni per derubarla", arrestato pregiudicato

L'episodio è avvenuto in via Butera ad aprile. La vittima, che aveva appena prelevato la pensione di invalidità del figlio presso un ufficio postale, ha opposto resistenza innescando la violenza del suo assalitore. Fortunatamente per la vittima è intervenuto un turista che ha visto la scena e ha messo in fuga l'uomo