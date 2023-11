Assalto allo Zen, armati di pistola rapinano centro scommesse: bottino da 10 mila euro

Hanno fatto irruzione in due, malitenzionati e armati di pistola. Ammonta a 10 mila euro il bottino di una rapina messa a segno due giorni fa in un'agenzia di scommesse ad insegna Bet Italy di via Ignazio Mormino, nel quartiere Zen. I due uomini, armati e con il volto parzialmente coperto, sono entrati all'interno dell'attività e dopo aver minacciato i dipendenti li hanno costretti ad aprire le casse per prendere tutto il denaro contante. Sull'episodio indaga la polizia.

A lanciare l'allarme sarebbero stati gli stessi lavoratori dopo la fuga dei rapinatori che si sarebbero allontanati a bordo di un'auto. Non si esclude che ci fosse un terzo complice che sarebbe rimasto in macchina ad attenderli senza mai spegnere il motore. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Lorenzo e dell'Ufficio prevenzione generale che hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza.

L'ultimo colpo in un'agenzia di scommesse risale a giugno scorso. Nel mirino il punto Goldbet di via Vaccarini dove un uomo, pistola in pugno, ha fatto irruzione minacciando i presenti (GUARDA IL VIDEO) L’assalitore però non aveva fatto i conti con l’antifurto nebbiogeno azionato dai lavoratori che hanno costretto il rapinatore a scappare a mani vuote. Anche su quell’episodio indaga la polizia che ha acquisito i video e ascoltato il titolare per mettersi sulle tracce del responsabile.