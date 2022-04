Corso Calatafimi, uomo armato di taglierino rapina agenzia di viaggi

Agenzia di viaggi nel mirino dei rapinatori. Due uomini con il volto coperto da mascherine e cappuccio e armati di coltello hanno colpito ieri pomeriggio in corso Calatafimi, da Baykam, riuscendo a portare via un bottino di circa 1.500 euro. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della polizia che hanno ascoltato il racconto dei testimoni e acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.

Due giorni fa un uomo ha rapinato la farmacia Caporale in zona Pomara, al confine tra Palermo e Villabate. Dopo aver minacciato una dipendente puntandole contro una pistola avrebbe rubato dalla cassa 900 euro e si sarebbe allontanato. Sull’episodio indagano i carabinieri che, anche in questo caso, hanno acquisito i video delle telecamere a circuito chiuso dell’attività e di altri esercizi commerciali vicini.

La polizia indaga anche su un furto al Rouge et noir di piazza Verdi. Alcuni giorni fa ignoti hanno scassinato la porta d’ingresso, sono entrati e hanno portato via il registratore di cassa e un computer. Non è il primo raid per il cinema, che si trova accanto al Teatro Massimo, già in passato oggetto delle incursioni dei ladri che, in qualche occasione, sono scappati con la cassa gettandola via durante la fuga.