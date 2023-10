Rapina in banca da oltre 300 mila euro con sei ostaggi, presi tre palermitani

Tre palermitani di 49, 51 e 54 anni, già in carcere, a Bologna, Trapani e nel capoluogo siciliano, hanno ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare perché ritenuti responsabili di una rapina con sei ostaggi da oltre 300 mila euro in stile film americano messa a segno il 12 settembre 2022, a Ferrara. Si cerca un loro complice, anche lui palermitano.

Nel mirino, oltre un anno fa, finì la filiale della Banca Centro Emilia di via Porta Romana, nel capoluogo estense. Il colpo fruttò un bottino di 60 mila euro in contanti e 250 mila euro in preziosi e gioielli. La banda entrò in azione, di mattina, mentre la direttrice stava aprendo la filiale. I tre irruppero nell'istituto di credito dalla finestra del bagno che dà sul cortile. Le inferriate erano state divelte la notte prima. Scattò l'allarme, ma la direttrice ritenne fosse un falso contatto elettrico.

La donna venne aggredita e immobilizzata dagli uomini della banda, armati e con il volto coperto. Successivamente anche due dipendenti e tre clienti (tra i quali una donna incinta), vennero bloccati, privati del cellulare e immobilizzati con fascette da elettricista e infine portati in uno sgabuzzino, dove si trovava la direttrice. Saccheggiata la banca, i rapinatori si dileguarono. Alle 10 scattò un secondo allarme, lanciato questa volta da un cliente della banca che, entrato, la trovò deserta e chiamò i carabinieri.

Gli investigatori hanno analizzato i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della banca, individuando in particolare un uomo che, fingendosi cliente, si aggirava all'interno dei locali tenendo il cellulare in posizione verticale, seminascosto da un giornale. Quello stesso soggetto è stato inquadrato da una telecamera esterna della banca nel momento della rapina: avrebbe fatto da "palo". Partendo da questo elemento, i militari sono riusciti a individuare i responsabili dell'assalto.