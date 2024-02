Rap, salta anche il secondo incontro tra l’azienda e i sindacati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Salta anche il secondo incontro tra i vertici della Rap, l’azienda partecipata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Palermo, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Dopo che la prima riunione era stata spostata per impegni improvvisi del presidente Giuseppe Todaro, quella di oggi, a cui era presente oltre a Uiltrasporti, Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel anche il dirigente dell’area staff di presidenza Massimo Collesano, si è conclusa anzitempo, con un nulla di fatto.

All’ordine del giorno c’erano temi urgenti come l’organizzazione aziendale e la pianta organica, ma anche gli inidonei e gli idonei con limitazioni. In un momento in cui il futuro della partecipata sembra ancora a rischio, tra le perdite di esercizio e un servizio spesso carente a causa della mancanza di personale, tra i nuovi mezzi fermi da mesi nelle rimesse e le attese per le nuove assunzioni di autisti e operatori ecologici, questo ulteriore ritardo per la Uiltrasporti Sicilia è “una mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori e della stessa azienda. Il problema non è il numero dei partecipanti agli incontri. Semmai, il vero problema è il rilancio della Rap. Vogliamo e dobbiamo affrontare la situazione tutti uniti, seduti a un unico tavolo di trattative. Il senso di responsabilità nei confronti dei dipendenti che rappresentiamo ci impone determinazione e serietà per assicurare loro un futuro. Per questo, esortiamo l’azienda a trovare al più presto una soluzione. La Uiltrasporti vigilerà su tutte le scelte che verranno fatte”.