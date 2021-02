Rap, sospeso lo stato di agitazione: netturbini al lavoro per recuperare i rifiuti non raccolti

La tregua con l'azienda consentirà di smaltire l'immondizia che si è accumulata per le strade, soprattutto in periferia. Al via i tavoli tecnici per risolvere i "nodi" della vertenza. I sindacati: "Senza risposte pronti ad agire di conseguenza"

Sospeso lo stato di agitazione dei netturbini della Rap. Così hanno decisio ieri i sindacati al temine di un incontro con i vertici dell'azienda. Una tregua che consentirà di smaltire i rifiuti che in questi giorni di protesta si sono accumulati per le strade, soprattutto in periferia (Villaggio Santa Rosalia, Falsomiele, Vergine Maria, Brancaccio ecc...). I lavoratori, già da oggi, hanno promesso l'adesione totale alle ore di straordinario, senza le quali è pressoché impossibile recuperare l'arretrato.

Per assicurarsi che "gli impegni presi diventino realtà", però, i rappresentanti dei lavoratori "non hanno revocato lo stato di agitazione" e già entro la fine del mese vogliono toccare con mano le richieste sul fronte della sicurezza e a marzo verificare gli aspetti economico-finanziari. Altrimenti "saremo pronti ad agire di conseguenza".

Oggi si aprirà il primo di una lunga serie di tavoli tecnici, che hanno l'obiettivo dichiarato di risolvere i "nodi" della vertenza. "Affronteremo subito alcune vicende urgenti sul fronte della salute e della sicurezza dei lavoratori, come la sanificazione dei luoghi di lavoro e l'approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza" hanno scritto Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e Filas, che alla Rap hanno chiesto un riordino interno a partire da un corretto inquadramento del personale.

"Dopo aver manifestato le nostre perplessità sulla nota del direttore generale - hanno aggiunto le sigle sindacali di Rap - l’azienda ha preso l’impegno di comunicare alla prefettura e alla Commissione di garanzia la ritrovata unità d’intenti tra i lavoratori e la Rap, al fine di evitare che si possano innescare sanzioni e il perdurare di criticità". E' stato ottenuto l’impegno del pagamento a fine mese dei progetti produttività di Bellolampo non ancora retribuiti ed i sindacati hanno posto le basi per ridiscutere il progetto di igiene ambientale, della discarica, sulla nuova piattaforma impiantista e il relativo regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche.

"E' stato posto infine l’accento - hanno concluso - sulle attività da intraprendere per l’emergenza sanitaria per combattere il Covid, in particolare la sanificazione dei mezzi e delle sedi aziendali e si è anche affrontato il tema della chiusura delle attività nelle sedi giudiziarie e sul mancato utilizzo dei mezzi per la raccolta, ad esempio pale meccaniche e bobcat".