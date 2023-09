Caos rifiuti, Rap e sindacati chiedono un incontro con il Comune

La Rap, società partecipata del Comune che gestisce il servizio rifiuti, e i sindacati dei lavoratori, in stato di agitazione, chiedono un incontro all'amministrazione comunale. La richiesta arriva al termine di un faccia a faccia tra i vertici dell'azienda e i sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, che si è tenuto nella sede di Rap, a piazzetta Cairoli. L'incontro era stato programmato per affrontare le criticità legate all'attuale situazione finanziaria di Rap. Al tavolo di oggi hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Rap, Giuseppe Todaro, e il dirigente Massimo Collesano. Rap e sindacati, quindi, hanno chiesto un incontro al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e agli assessori Carolina Varchi e Andrea Mineo.

"Al tavolo congiunto con il socio si chiederà l'approvazione bilancio 2022 - recita una nota di Rap -, l'individuazione di soluzioni per ripianare il risultato della semestrale 2023 che ha visto emergere una perdita di 3,8 milioni circa, e un intervento straordinario del socio per servizi extra indispensabili per colmare il gap economico". Tra le richieste anche quella di "riavviare il percorso di ricapitalizzazione fermo da tempo" e "il riconoscimento immediato di una parte dei crediti vantati dalla società che ammontano a circa 35 milioni di euro per far fronte alle necessità immediate di cui ha bisogno l'azienda per il suo rilancio".

Rap e sindacati chiederanno anche l'approvazione del piano industriale "con annessa approvazione del piano del fabbisogno". L'auspicio di Rap è che l'incontro con Lagalla e i suoi assessori si possa svolgere entro la prossima settimana