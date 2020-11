Rap, riparte il ritiro degli ingombranti a domicilio e nei centri comunali di raccolta

Riapre dopo l'incendio, seppur parzialmente, la piattaforma di recupero di Santa Flavia e la Rap fa ripartire il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti.

Lo rende noto l'ex municipalizzata, informado i cittadini che potranno adesso portare gli ingombranti presso i centri comunali di raccolta. In alternativa, gli utenti potranno usufruire anche del servizio a domicilio. Le prenotazioni per il ritiro possono essere fatte già da oggi tramite l'Ufficio relazioni con il pubblico, chiamando al numero verde 800-237713.

La Rap aveva sospeso il servizio di raccolta degli ingombranti mercoledì scorso, in seguito all'incendio avvenuto giovedi 12 novembre presso l'impianto di Ecogestioni Sereco: la società che ha vinto l'appalto di ritiro presso i Ccr e successivo smaltimento di questa tipologia di rifiuti.

I giorni di blocco forzato hanno aggravato un fronte storicamente in emergenza come quello degli ingombranti. Gli abbandoni per strada sono aumentati e la città - oltre che dai rifiuti solidi urbani - è letteralmente invasa dagli ingombranti.