Rap, perdita di 3,8 milioni nei primi sei mesi dell'anno: "Maggiori costi per il conferimento dei rifiuti"

Nei primi sei mesi dell'anno la Rap ha registrato 3,8 milioni di perdite. E' quanto emerge dalla relazione semestrale 2023 elaborata dalla'azienda che, come previsto dal regolamento sul controllo analogo, adesso sarà trasmessa al Comune.

Gli uffici contabili della Rap hanno potuto definire il documento contabile soltanto nei primi giorni di questa settimana a causa dell’emergenza incendi a Bellolampo, che ha catalizzato l’attenzione e l’impegno di tutti i settori dell’azienda. "Ad ogni modo - fa sapere la Rap - la relazione è già pronta e, seppur con un paio di giorni di motivato ritardo, verrà trasmessa alla competente funzione del Comune e ai nostri organi di controllo interni per le consuete e previste asseverazioni".

Nel primo trimestre la perdita ammontava a poco meno di due milioni, per l’esattezza 1.958.371 euro. Cifra che nel secondo trimestre si è ridotta, passando a 1.882.410 euro. La perdita complessiva dell’intero semestre si attesta dunque a 3,8 milioni.

"Maggiori costi per l’abbancamento dei rifiuti"

"Tra le cause di questi risultati - fanno sapere gli uffici contabili - si rilevano sicuramente i maggiori costi che la Rap sta sostenendo per gli abbancamenti dei rifiuti urbani nelle vasche terza bis e quarta. Con il susseguirsi delle varie ordinanze sindacali, l’azienda ha dovuto infatti sobbarcarsi i costi di riapertura delle due vasche, ma anche i costi di manutenzione dei mezzi e di tutte le attrezzature utilizzate a Bellolampo".

"In aggiunta, in considerazione delle diverse morfologie delle due vecchie vasche, si è dovuto noleggiare autocarri diversi, più grandi e più costosi, tipo 'dumper' (diversamente da quelli utilizzati in sesta vasca tipo 'Adamoli') e intensificare i viaggi, visto che la quantità di rifiuti trasportati dal dumper è di gran lunga inferiore. E ancora, utilizzando la terza e la quarta vasca, che sono state riaperte, inevitabilmente si è sviluppato maggiore flusso di percolato incrementando il costo del trasporto del liquido che, invece, si era ovviamente ridotto perché oramai le vecchie vasche erano chiuse non essendo più utilizzate da anni. Ai predetti costi si aggiunge l’ecotassa da pagare quale tributo statale di abbancamento".

Todaro: "Al lavoro per ridurre i costi"

"Da quando sono arrivato - tiene a precisare il presidente della Rap Giuseppe Todaro - ho fissato come obiettivo prioritario quello della riduzione dei costi. Ma nonostante l’azienda abbia ottimizzato e contenuto molte voci di spesa con misure correttive, specie in occasione dell’ultima variante approvata ad aprile, scontiamo ancora un problema di maggiori costi inevitabili, poiché necessari e obbligatori. Tuttavia va sempre ricordato che la perdita registrata è comunque notevolmente inferiore e molto lontana dai 60-70 milioni che la Rap e di conseguenza la Città di Palermo avrebbe dovuto sborsare se avessimo continuato a portare i rifiuti fuori Palermo, anziché conferirli a Bellolampo“.

"Siamo consci che il piano di riequilibrio del Comune passa pure da questo ennesimo sacrificio di Rap ma ci aspettiamo, dal socio unico, l’attivazione di tutte le azioni necessarie e concordate per riequilibrare entro fine anno il bilancio dell’Azienda. Il riequilibrio, in atto, è ancora possibile. Aver fatto risparmiare alla città e ai cittadini ulteriori extracosti che potevano essere sostenuti se non si fossero utilizzate le due vecchie vasche - conclude Todaro - in aggiunta ai 40 milioni degli anni 2019, 2020 e 2021 e per i primi mesi del 2022, è un dato ineludibile, come ineludibile è la mancata consegna, a tutt’oggi, della settima vasca da parte della Regione. Tutto questo, ovviamente, ha portato in dote una serie di costi non previsti, che non possono ricadere solo sulla Rap".

I consiglieri Giaconia e Di Gangi: "Siamo preoccupati"

Si dicono "molto preoccupati per tenuta economico-finanziaria della Rap" i consiglieri di Progetto Palermo, Massimo Giaconia e Mariangela Di Gangi, che poi aggiungono: "Per noi non è una sorpresa. Infatti, a tal riguardo, avevamo rappresentato al sindaco e agli assessori competenti, sia nelle commissioni Bilancio e Partecipate, che in Consiglio comunale in occasione delle trattazioni delle deliberazioni del Pef Tari 2023, della rimodulazione del piano di riequilibrio e recentemente del bilancio di previsione 2023-2025, tutte le nostre preoccupazioni sulla difficoltà che avrebbe avuto la Rap a garantire gli equilibri di bilancio, soprattutto per lo scostamento negativo di 2,5 milioni di euro tra il valore del corrispettivo 2023 da Pef e il primo budget elaborato dall'azienda, che si sommano ai maggiori costi di gestione della discarica di Bellolampo, la manutenzione dei mezzi e delle ditte private che oramai sempre più spesso l'azienda chiama in suo ausilio a causa della carenza di personale e mezzi".

"A questo punto conclusono . ci chiediamo che fine abbiano fatto tutte le rassicurazioni date dall'amministrazione al Consiglio e ai sindacatii, e soprattutto in che provvedimenti amministrativi si sono concretizzate le loro belle promesse a garanzia degli equilibri di bilancio dell'azienda. Purtroppo, temiamo un nulla di fatto. L'amministrazione Lagalla intervenga immediatamente e informi il consiglio comunale e le organizzazioni sindacali sulle azioni che intende articolare per garantire la continuità della Rap, non dimenticando che, senza le assunzioni dei 46 autisti 3 dei 304 operai, oltre che senza nuovi mezzi, i servizi di igiene ambientale difficilmente potranno essere garantiti servizi efficienti".