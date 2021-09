I lettori di PalermoToday segnalano, la Rap interviene: pulizia straordinaria a Uditore e all'Albergheria

L'azienda al lavoro nei luoghi indicati dai cittadini: personale anche in via Azoti, a Bonagia, e in via via Cosenz (al Cep). "Nella prima settimana di settembre rimossi oltre 4 mila rifiuti ingombranti"

Dal primo settembre diversi sono i riscontri arrivati alla Rap dalla Redazione di PalermoToday dopo alcune segnalazioni da parte di cittadini (questo il link) "soprattutto - spiegano dall'azienda - riguardanti gli abbandoni illeciti di ingombranti a sfregio del decoro urbano e della salute pubblica".

Ecco le vie coinvolte dagli interventi che hanno abbracciato più zone della città: via Balsamo (ritiro ingombranti e rifiuti solidi urbani), via Marconi (rifiuti abbandonati accanto campana del vetro), via Cosenz (rifiuti abbandonati a terra), via Brunelleschi (intervento massiccio sia su ingombranti che su rifiuti abbandonati nella villetta), via Madonia (transennamento buca relativa ad un sottoservizio), via Pietro Scaglione (ingombranti), via Nicoletti (rifiuti abbandonati a terra e svuotamento campane).

La Rap informa inoltre su un intervento complesso per rimuovere il degrado sulla via Tiepolo. "In questa occasione - si legge -si è intervenuti in tre momenti diversi e coinvolgendo tre aree diverse: prima sono stati rimossi i rifiuti ingombranti illecitamente abbandonati (80 pezzi ritirati), successivamente è stato effettuato lo spazzamento dell’area - compresa la villetta adiacente - e stanotte sono state definite le attività con la rimozione di rifiuti solidi urbani già raggruppati dall’area Igiene del suolo nel pomeriggio in un punto specifico per una veloce rimozione da parte del servizio di stanotte, con l’ausilio del compattatore.

In riferimento alla segnalazione pubblicata ieri su campane della raccolta differenziata piene in via Azoti, l’azienda fa sapere che il servizio richiesto relativo agli svuotamenti campane con annessa pulizia postazioni è stato anche in questa caso evaso. Sul quartiere Albergheria, dopo il servizio video di PalermoToday la Rap oltre ad intervenire con delle derattizzazioni mirate da ieri - viste le innumerevoli discariche di ingombranti e le richieste di spazzamento - ha provveduto ad effettuare interventi nelle vie del quartiere, in via Verga e in via Schioppettieri.

"In totale - concludono dall'azienda - nella settimana dal primo all'8 settembre sono stati rimossi 4.014 rifiuti ingombranti in 106 strade".