Rap interviene a Santa Maria di Gesù e rimuove una discarica abusiva in via Gramsci

Rap è intervenuta per rimuovere la discarica abusiva in via Gramsci, a Santa Maria di Gesù. Lo rende noto la stessa azienda attraverso una nota. A segnalare la presenza dei rifiuti era stato un lettore attraverso il canale delle segnalazioni messo a disposizione da PalermoToday.

"Soltanto nel mese di aprile 12.272 - si legge in una nota - i pezzi di ingombranti rimossi con 629 interventi fatti. A maggio ci attestiamo già a 76 vie bonificate e 2.000 pezzi di ingombranti rimossi"