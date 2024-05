L'assunzione dei 306 operatori ecologici della Rap: pubblicata la graduatoria

Dopo l’approvazione del piano di risanamento da parte del Cda della Rap e l’approvazione del Pef Tari da parte del consiglio comunale, il consiglio d'amministrazione ha dato il via libera all’assunzione dei 45 autisti (quindi non 46 perché un candidato non ha ancora presentato la documentazione) che saranno immessi in servizio a tempo determinato per sei mesi con l’impegno alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato allo scadere del termine.

Si sottoporranno a visita medica entro metà maggio per essere immediatamente assunti. Successivamente, dicono dalla Rap, "saranno avviati alla formazione, all’addestramento e gli saranno consegnati i dispositivi di protezione individuale. La loro immissione in servizio diventa fondamentale per un efficace avvio della prima fase della raccolta differenziata". "Con lo stesso atto - fanno sapere dalla Rap - il Cda aziendale ha anche autorizzato l’immissione in servizio dei due dirigenti tecnici vincitori di concorso che entreranno in servizio entro il corrente mese".

Intanto la Rap ha pubblicato gli esiti della prova scritta del concorso relativo all’assunzione di 306 operatori ecologici. Le graduatorie sono state pubblicate sul sito dell’azienda. Sono circa 1.500 i partecipanti che hanno superato l’esame. Di questi, 1.320 appartengono alla categoria dei “non riservatari”. La restante quota fa parte invece delle categorie protette previste all’interno del bando. Da questi elenchi verranno selezionati i 306 vincitori finali. Prima possibile i vincitori saranno chiamati a presentare i documenti che saranno al vaglio degli uffici in modo che il Cda potrà apporre la graduatoria dei primi 106.