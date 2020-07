Rap, al via i test per 3 nuove mini-spazzatrici elettriche: "Serviranno per le zone pedonali"

La Rap ha testato oggi tre nuove spazzatrici elettriche d i piccole dimensioni. I mezzi, non ancora acquistati dall'azienda d'igiene ambientale, sono stati provati a villa Bonanno, a piazza Pretoria e lungo l’isola pedonale di corso Vittorio Emanuele.

“Nel piano integrato di spazzamento meccanizzato - fa sapere il presidente della Rap Giuseppe Norata - è previsto un nuovo e più incisivo strumento dedicato alle zone pedonali e riguarda proprio l’immissione al servizio di spazzatrici elettriche, ecologiche e a zero inquinamento, silenziose ed efficaci idonee anche per disinfettare le strade durante il loro passaggio. Se dopo i test i risultati saranno soddisfacenti si potranno avviare le procedure per l'acquisizione e la messa in servizio”.

Con le mini spazzatrici, la Rap potrebbe abbattere i costi di manutenzione (al massimo 3-4 mila euro all’anno inclusa l’energia energia). Le due idrolavanti possono lavorare in modalità lavaggio o di sanificazione.