VIDEO | Rap, si chiude il progetto “Incontriamoci in Centro”: premiate tre scuole

"Incontriamoci in centro". Stamattina presso I Cantieri Culturali alla Zisa si è tenuta la giornata conclusiva del progetto di educazione ambientale curato da Rap in condivisione con l’amministrazione comunale e con il coinvolgimento di 23 Istituti scolastici.

L’iniziativa si è svolta durante l’anno scolastico in due fasi: con visite guidate presso i Centri Comunali di Raccolta dislocati in città concordate con gli Istituti che hanno aderito e laboratori creativi. Sono stati 23 gli elaborati prodotti dagli alunni per la competizione ed esposti sempre questa mattina presso la sala “Tre Navate” della struttura comunale.

Dopo il percorso itinerante di tutti gli elaborati si è tenuto presso lo spazio Averna, la proclamazione dei tre migliori lavori prodotti dagli alunni nel corso dei laboratori creativi riguardanti la sezione: “audiovisivo”, “elaborato scritto” e “manufatto”. A premiare i lavori valutati secondo le linee guida e gli indirizzi forniti nel regolamento del progetto: l’assessore alla Pubblica Istruzione Aristide Tamajo, il presidente Giuseppe Todaro e il dirigente responsabile della comunicazione della Rap Massimo Collesano.

Il progetto ha coinvolto oltre 846 alunni di età scolare (classi IV e V delle scuole primarie e classi I e II delle scuole secondarie di primo grado) che sono stati impegnati in visite guidate presso i CCR, in laboratori creativi, per la realizzazione di elaborati scritti, audiovisivi e manufatti che hanno avuto come tema ricorrente la raccolta differenziata e la conoscenza del corretto conferimento della stessa; l’assunzione di comportamenti rispettosi verso l’ambiente. La Rap per l’anno prossimo ha in programma di estendere le visite guidate delle scolaresche presso il polo impiantistico di Bellolampo.

Tutte le fasi del progetto nonché gli elaborati dei partecipanti al concorso sono disponibili e consultabili nella sezione Educazione ambientale/scuola del sito. “Riteniamo strategico – spiega il presidente della Rap Giuseppe Todaro - promuovere e sostenere politiche ambientali basate sul riuso e riciclo partendo dai più piccoli. Sono loro la speranza di questa città. Noi come Rap incentiveremo sempre di più questi percorsi formativi affinché loro si facciano ambasciatori, anche presso le famiglie, dell’importanza della raccolta differenziata e del cambiamento necessario che bisogna intraprendere per salvaguardare il pianeta. La nostra mission aziendale è instaurare e rafforzare sinergie tra la RAP e le associazioni che si occupano di temi legati all’ambiente e con i rappresentanti delle Istituzioni del territorio, come le circoscrizioni, per avviare collaborazioni all’insegna del cambiamento sostenibile”.

“Il progetto 'Incontriamoci in centro' – aggiunge l’assessore all'Istruzione Aristide Tamajo - ha rappresentato un'occasione preziosa per tantissimi alunni e alunne che si sono confrontati in modo diretto con un tema cruciale come quello della raccolta differenziata e della tutela dell'ambiente. Un tema che questa amministrazione ha a cuore e al quale ha scelto di dedicare la XXVII edizione appena conclusasi della manifestazione 'Panormus. La scuola adotta la città'".