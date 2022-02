VIDEO | In funzione la macchina che copre le buche: "Duemila interventi in 3 mesi, il 700% in più del solito"

Il primo intervento in piazza Giovanni Paolo II ma si proseguirà in tutta la città. Due le ditte che si occuperanno delle operazioni di ripristino stradale per un costo complessivo di quasi 137 mila euro. L'amministratore unico di Rap Caruso: "Una risposta seria ma non è definitiva"