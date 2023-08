Rap noleggia due lavastrade per la pulizia e l'igienizzazione del centro: al via servizio sperimentale per un anno

Da oggi la Rap può contare su due lavastrade elettriche, prese a noleggio per un anno, per la pulizia del centro storico. Il servizio di lavaggio di strade e marciapiedi, che si affianca a quello di spazzamento, è partito in via sperimentale: solo fra un anno, dopo aver testato i nuovi mezzi (noleggiati a circa 3 mila euro al mese), ne verrà valutato l'acquisto.

Le due lavastrade sono state provate oggi alla presenza del presidente della Rap, Giuseppe Todaro, che ha detto: "L'introduzione di queste macchine, totalmente ecologiche, punta a migliorare il decoro nel centro storico, biglietto da visita della città, e nei luoghi della movida. Tra mille difficoltà che viviamo, non vogliamo trascurare il servizio di pulizia. Finora strade e marciapiedi sono stati solamente spazzati, adesso saranno anche lavati e igienizzati".

Queste lavastrade, infatti, oltre all'acqua (sono dotate di serbatoio da 2 metri cubi) spruzzano anche disinfettante e deodorante. Verranno impiegate lungo l'asse che va da via Maqueda al Teatro Massimo, passando per i quattro Canti; ma anche in via Roma e in tutte le strade limitrofe. Soprattutto nei vicoli, dove possono entrare agevolmente viste le ridotte dimensioni.

Sempre oggi, la Rap ha incrementato il numero dei cestini presenti in centro (oltre 7 mila). Ne sono stati posizionati una mezza dozzina dotati di corolla, per evitare che vengano usati impropriamente. I punti in cui si trovano i cestini infatti, spesso e volentieri, diventano discariche di rifiuti. "A gennaio è prevista una fornitura di 6 mila cestini - ha concluso Todaro - che saranno installati principalmente in periferia. Nell'attesa siamo intervenuti in centro, nella speranza che i cittadini li sfruttino in modo idoneo".