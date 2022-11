VIDEO | Rifiuti, maxi intervento di Rap nel sottopasso di via Mattarella: a ottobre rimossi oltre 19 mila ingombranti

Impegnati una spazzatrice, un motocarro a vasca e quattro uomini per oltre quattro ore. Pulizia anche in Vucciria e a Ballarò. Nel weekend scorso l'ex municipalizzata è scesa in strada anche in via Azoti, nel quartiere Bonagia, dove un lettore di PalermoToday nei giorni scorsi aveva segnalato la presenza di una grossa discarica che ostruiva la strada

Una spazzatrice, un motocarro a vasca e quattro uomini in campo per effettuare la pulizia in via Piersanti Mattarella. Continuano gli interventi di Rap nelle aree più colpite dall'emergenza rifiuti. Questa mattina i mezzi dell'ex municipalizzata sono scesi in strada per oltre quattro ore nel sottopassaggio di villa Trabia per pulire l'area da rifiuti e ingombranti. Effettuato anche il diserbo laterale lungo l'area pedonale.

Solo nel mese di ottobre sono oltre 19200 i pezzi rimossi in 630 interventi. Un'attività, quella di oggi, che va ad aggiungersi a quelle effettuate negli ultimi tre giorni dal centro alla periferia. In particolare, sono state ripulite alcune discariche dell'Albergheria e della Vucciria, da piazza Garraffelo a via Verga, in quelle aree "difficili" dove l'emergenza si ripresenta nel tempo.

Nell'ambito della lotta agli ingombranti, nel corso del weekend scorso gli uomini della Rap in azione in via Principe di Belmonte, via dell'Arsenale, via Papa San Leone e in via Damiani Almeyda. Interventi anche in via Azoti, nel quartiere Bonagia, dove un lettore di PalermoToday nei giorni scorsi aveva segnalato la presenza di una grossa discarica che ostruiva la strada, in piazza Lolli e in via Troina davanti alla scuola Pirandello.

Intanto Rap ha stilato il calendario dello spazzamento notturno dal 7 all'11 novembre che si terrà su due itinerari. Sul sito dell'azienda è possibile visionare tutte le strade interessate.