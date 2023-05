Rap a corto di dirigenti, il Cda affida consulenza da 20 mila euro a tecnico esterno: il M5S insorge

A corto di dirgenti tecnici, a causa di pensionamenti e di una selezione sospesa dal socio unico Comune (in attesa dche venga approvato il piano industriale), il nuovo Cda della Rap affida ad un esterno una consulenza da 20 mila euro per la gestione del polo impiantistico di Bellolampo.

L'incarico è stato conferito con deliberazione dello scorso giovedì all'ingegnere Giovanni Perrillo, che percepirà 20 mila euro per 6 mesi (3.333 euro al mese), oltre Iva e rimborso delle spese. Insorge il M5S con il consigliere Antonino Randazzo, che dice: "Questa maxi consulenza è uno dei primi atti del nuovo presidente della Rap Giuseppe Todaro. Non si poteva utilizzare professionalità e risorse interne alla Rap?".

Per il management le risorse interne non ci sono. Tanto da scriverlo nella delibera: "Ad oggi non risulta presente in azienda la necessaria fiugura professionale a supporto della governance in questo delicato momento contraddistinto dalla mancata consegna della settima vasca, dalla indifferibile manutenzione straordinaria del Tmb e dell'impianto di digestone aneorobica".

Per queste ragioni, il Cda formato da Giuseppe Todaro, Giuseppe Edoardo Scarlata e Patrizia Porrello ha assegnato all'ingegnere Perrillo l'incarico di consulente tecnico per la "gestione del polo impiantistico di Bellolampo, il potenziamento della raccolta differenziata attraverso la progettazione di sistemi innovativi, nonché ogni attività di studio ed approfondimento volta alla ricerca di finanziamenti".