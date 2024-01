Controlli sul personale, ricorso ai privati e assunzioni: così il Comune spera di togliere i rifiuti dalle strade

Riorganizzare il personale alla luce della revoca dell’accordo sindacale sui doppi turni; visite mediche per verificare la posizione degli addetti dichiarati inidonei; ricorso ai privati per " prestazioni integrative e complementari".

Questa la "ricetta" dell'amministrazione Lagalla per uscire dall'emergenza in cui è piombata la città a partire dal periodo natalizio. Durante i l tavolo tecnico tra Comune e Rap è arrivato anche il via libera "al reclutamento a tempo determinato di 150 unità tra autisti e operatori ecologici". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente, Pietro Alongi, sottolineando che l'azienda "può procedere alle assunzioni in un breve arco di tempo". Una decisione presa di concerto con il sindaco, che punta a colmare "le carenze d'organico che hanno portato all'emergenza rifiuti in città". Carenze che nel breve termine verranno colmate dai privati, che "assicureranno alcuni servizi sostitutivi di igiene ambientale" e nel medio termine attraverso le assunzioni a tempo determinato.