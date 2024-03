Il concorso dei 306 operai alla Rap, per far quadrare i conti ne verranno assunti solo 106

Sono 3.553 i candidati ammessi alla prova d'idoneità del concorso per operai bandito dalla Rap, che si terrà il 29 aprile prossimo all'hotel Saracen di Isola delle Femmine. Si tratta della selezione che inizialmente prevedeva l'assuzione di 306 operatori ecologici (di cui 15 riservati a categorie protette, dipendenti con contratto a tempo indeterminato di partecipate comunali e a chi è inserito nell'elenco della mobilità interaziendale).

Alla luce però del piano di risanamento della Rap - approvato ieri in Cda e trasmesso al Comune - potranno essere solo 106 gli assunti: una riduzione dovuta all'esigenza di far quadrare i conti dell'azienda. "La graduatoria finale rimarrà in vigore per tre anni e potrà essere utilizzata per fare ulteriori assunzioni", scrive Rap in una nota, che ha pubblicato sul sito l'elenco degli ammessi e dei non ammessi. Una scelta definita "infelice e poco comprendibile" dal consigliere Antonino Randazzo (M5S), secondo cui "andava assolutamente chiarita e specificata l’esistenza di più fasi". Per far "comprendere i meccanismi di questa selezione", aggiunge Randazzo, "sarebbe stato utile pubblicare l’intero elenco e il puntaggio raggiunto da tutti i 18.517 partecipanti". Sulla stessa scia i consiglieri del gruppo Progetto Palermo, Massimo Giaconia e Mariangela Di Gangi, che aggiungono: "A tutela della procedura concorsuale, chiediamo al presidente della Rap di provvedere con urgenza ad integrare gli elenchi riportando accanto ad ogni candidato il punteggio attribuito in base ai requisiti previsti nell’avviso".

In tanti hanno presentato domanda. Dopo le prime due fasi di valutazione dei titoli sono rimasti in lizza 3.553 candidati, che adesso dovranno affrontare un test con 50 domande a risposta multipla distinte per materia: cultura generale; nozioni di igiene ambientale, gestione dei rifiuti e raccolta differenziata; sicurezza sul lavoro; diritti e doveri dei lavoratori; elementi del Codice della Strada. Sul sito della Rap è stato pubblicato l'elenco dei convocati e il turno in cui sono stati inseriti nell’unica giornata di esami prevista. I candidati verranno esaminati in tre fasce orarie: alle 9, alle 12 e alle 15. Per ognuna delle tre sessioni saranno sorteggiati i 50 quiz, che dovranno essere consegnati entro il tempo massimo di 50 minuti.

Gli assunti avranno un contratto a tempo indeterminato full time di 38 ore settimanali comprese domeniche e festivi. Si occuperanno dello spazzamento e della raccolta dei rifiuti. "Fin dal giorno del mio insediamento - dice il presidente della Rap Giuseppe Todaro - con Rap abbiamo avuto un solo obiettivo: riportare il servizio a uno standard accettabile. Grazie al costante e costruttivo confronto con il sindaco, che non ha mai fatto mancare il suo supporto, sono state pianificate una serie di azioni funzionali al raggiungimento di questo traguardo. Tra queste, l’inserimento in organico di nuova forza lavoro, intervento assolutamente indispensabile. Adesso, come da preciso impegno assunto con il sindaco Lagalla e l'assessore Alongi, abbiamo accelerato al massimo le procedure concorsuali per l’assunzione di queste importantissime risorse: un passaggio fondamentale per migliorare la qualità del nostro impegno per la città".

Secondo i sindacati però i 106 operai, assieme ai 46 autisti prossimi all'assunzione (per loro serve l'ok della Giunta al piano di risanamento della Rap), non sono sufficienti. Dionisio Giordano, segretario della Fit Cisl Siclia, ricorda che "nel piano industriale 2023-2025 presentato sotto la presidenza Todaro e mai approvato dall'amministrazione comunale era previsto il triplo degli autisti, 139, e un incremento degli operai da 306 a 414. Ne consegue che i 106 operai e i 46 autisti che saranno assunti non risolveranno il problema dell'efficienza del servizio. A maggior ragione adesso con l'avvio il prossimo mese dell'ulteriore step della differenziata, attività che richiederebbe un incremento di mezzi e uomini".

"Dal piano di risanamento di Rap, certificato da professionisti esterni di comprovata esperienza, - conclude Giordano - è emerso che l'azienda può sopravvivere ed ha bisogno di dirigenti, quadri e coordinatori per un'organizzazione ottimale del lavoro, che tuttavia non può prescindere da un incremento del personale: l'unico modo per migliorare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e uscire fuori dalla morsa della burocrazia comunale, che ha contestato gli accordi di secondo livelllo che il sindacato non voleva firmare e che hanno determinato costi aggiuntivi per l'azienda con conseguenti disallineamenti".