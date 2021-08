Rap, Roberto Li Causi lascia l'incarico di direttore generale

Roberto Li Causi lascia l'incarico di direttore generale della Rap. Quella che ufficialmente è una "rescissione consensuale" del rapporto di lavoro, di fatto va catalogata alla voce dimissioni.

Alla base della decisione presa da Li Causi ci sarebbero dissapori e contrasti (anche di natura caratteriale) con l'amministratore unico Girolamo Caruso, che nei mesi scorsi ha preso il posto di Maurizio Miliziano, quest'ultimo subentrato a sua volta a Giuseppe Norata.

Lo scontro tra Li Causi e Caruso è maturato in un contesto di tensioni per la Rap, dovute allo scontro sull'organizzazioe del lavoro con i sindacati (con i quali però si è raggiunta una tregua), alla mancata approvazione delle tariffe Tari da parte del Consiglio comunale e all'immondizia non raccolta che ancora oggi giace per le strade di molti quartieri cittadini.

Una situazione esplosiva che Caruso avrebbe gestito esautorando il direttore generale. Da qui la decisione di Li Causi, che però al momento preferisce trincerarsi dietro il più assoluto silenzio.

Chi ha avuto modo di parlare con Li Causi l'ha sentito sereno, visto che la decisione presa sarebbe stata ben ponderata. Insomma, era nell'aria. Li Causi alla Rap aveva un contratto triennale, che sarebbe scaduto il prossimo anno. Secondo quanto si apprende, Li Causi tornerà a fare il direttore area amministrativa della Srr Area metroplitana. Resta da capire se alla Rap adesso verrà nominato un nuovo direttore generale.

In serata, con una nota, l'amministratore unico di Rap Giroamo Caruso precisa che "il confronto dialettico tra vertici societari sta nelle cose di aziende complesse dove l'emergenza è pane quotidiano. Il ruolo di direttore generale in una azienda come la Rap è fin troppo pesante e stressante, per cui è assolutamente comprensibile e giustificabile che un manager giovane, come Roberto Li Causi, opti per scelte diverse a parità di contributo professionale. Colgo l'occasione, come già fatto a titolo personale, di ringraziare Li Causi per il lavoro svolto, augurandogli una fulgida carriera nel prossimo futuro".

Articolo aggiornato alle 23,10 con la dichiarazione dell'amministratore unico di Rap Girolamo Caruso