Rap, ratificate le dimissioni di Miliziano e Maniscalco: decadono Norata e l'intero Cda

Sarà il collegio sindacale formato da Sergio Vizzini, Loredana Giuliani e Ignazio Pandolfo a guidare la Rap in questa fase turbolenta, innescata dalla crisi politica al Comune.

L'assemblea dei soci, riunita oggi da remoto, ha ratificato formalmente le dimissioni di Alessandra Maniscalco Basile e Maurizio Miliziano, componenti del Cda vicini al sindaco Orlando, facendo così decadere anche il presidente della società: il renziano Giuseppe Norata, "vittima sacrificale" nello scontro tra il primo cittadino e Italia Viva.

Dall'assemblea dei soci non dunque è uscio il nuovo management della Rap, contrariamente a quanto annunciato ieri dal sindaco. Solo rumors: come il nome di Roberto Celico, ingegnere con esperienze al Coinres e alla Srr. L'assemblea dei soci è stata riconvocata giovedì.

"Il lavoro svolto da Giuseppe Norata come presidente della Rap - afferma Dario Chinnici, capogruppo di Italia Viva in Consiglio - ha consentito di evitare che Palermo piombasse nell’ennesima emergenza rifiuti a causa dei ritardi della Regione su Bellolampo: con la discarica satura e a costo di un altissimo prezzo, Norata ha preferito rischiare in prima persona pur di evitare che le strade della città si riempissero di immondizia. Norata, che in questi mesi non ha quasi percepito compenso, ha salvato i conti della Rap, ha posto le basi per un serio piano di investimenti e ha salvaguardato l’azienda e i lavoratori e quindi i servizi alla città: vogliamo ringraziarlo per il suo impegno, per la sua correttezza, per il suo stile istituzionalmente impeccabile anche di fronte a sguaiati attacchi e a immeritate critiche, spesso utili solo a coprire le mancanze di altri".