Il concorso per operai alla Rap: "Sarà pubblicato online l'elenco coi punteggi di tutti partecipanti"

Entro domani la Rap pubblicherà sul sito aziendale il punteggio attribuito ai candidati ammessi alla prova attitudinale del concorso per operai (3.553 di cui 553 cosiddetti riservatari) e anche quello che, sulla base delle autodichiarazioni, hanno ottenuto i 12.884 non ammessi. Se ne occuperà la commissione del concorso "sebbene ciò non sia previsto dal bando".

Così l'ex municipalizzata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in città prova a spegnere le polemiche sollevate da alcuni consiglieri comunali fra cui Antonino Randazzo (M5S), Mariangela Di Gangi e Massimo Giaconia (Progetto Palermo). Una questione di trasparenza, secondo i consiglieri, che hanno chiesto alla Rap di "chiarire e specificare l'esistenza di più fasi" per far "comprendere i meccanismi della selezione",

Stamattina proprio Randazzo ha incontrato il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, al quale ha ribadito la necessità di "massima trasparenza". Alle rassicurazioni di Todaro è seguita la nota dell'azienda, secondo cui la commissione ha agito "in conformità al bando". "Nei giorni scorsi - sottolinea Rap - la commissione ha pubblicato l'elenco dei partecipanti e degli ammessi alla prova preselettiva e degli esclusi al concorso che porterà ad assumere, in progress, 306 operai (con 15 posti riservati). L’elenco già pubblicato sul sito istituzionale comprendeva i primi 3.000 concorrenti in regola con le prescrizioni dell’avviso di selezione, nonché altri 553 concorrenti, cosiddetti riservatari. L’elenco comprendeva altresì i candidati che sono stati esclusi all’interno dei 5.633 verificati".