Rap, sindacati ai ferri corti col Comune: "Mezzi vecchi e concorsi da sbloccare"

"Rap deve restare a gestione pubblica ma con visione imprenditoriale, serve sbloccare i concorsi, approvare il piano industriale, recuperare le somme (35 milioni) attese dall’azienda e bisogna fare acquisti di mezzi ed attrezzature". Lo affermano i sindacati di Rap, Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel al termine dell’incontro di oggi con la I, la III, la IV e la VI commissione consiliare del Comune.

I sindacati hanno inoltre invitato le commissioni "a una verifica attenta delle condizioni in cui si trovano le sedi aziendali e mezzi per svolgere il servizio, vetusti e insufficienti". I consiglieri si sono fatti carico dell’impegno di promuovere l’incontro con il sindaco Roberto Lagalla, il vicesindaco Carolina Varchi, l'assessore Andrea Mineo e tutta la burocrazia comunale che ha rapporti con l’azienda, a iniziare dalla Ragioneria generale, per affrontare tutte le tematiche e trovarne le soluzioni definitive.

"Intanto - proseguono i sindacati - abbiamo ribadito che già da domani per via della scadenza degli accordi sindacali, che finora hanno consentito di non fare precipitare la città in uno stato di cattive condizioni igieniche e sanitarie, i lavoratori garantiranno il servizio ordinario". Nei giorni scorsi le sigle avevano proclamato lo stato di agitazione, ribadendo tutti i motivi che potrebbero portare alla convocazione delle assemblee dei lavoratori. Sindacati e commissioni hanno condiviso la necessità "di reintegrare tutti i servizi che oggi vengono affidati ai privati, a partire da Bellolampo".

Fra i motivi dello stato di agitazione ci sono "la questione della discarica che rappresenta l’asset fondamentale per garantire il presente e il futuro dei lavoratori Rap ma che va avanti con costi esorbitanti e nessun intervento del socio unico; il ‘braccino corto’ del Comune nel trasferire adeguate risorse economiche alla società; la mancata approvazione dei bilanci, del piano industriale e delle assunzioni, il ritardo nella ricapitalizzazione; le ovvie consequenziali difficoltà gestionali dei servizi da parte dell’azienda".