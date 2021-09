Approvato il bilancio consuntivo 2020 della Rap, Caruso "Azienda in buona salute"

Approvato il bilancio consuntivo 2020 della Rap. Il via libera è arrivato ieri sera nel corso dell'assemblea dei soci indetta dall’amministratore unico Girolamo Caruso. In rappresentanza del Comune ha partecipato, per delega del sindaco, l’assessore Sergio Marino. Sì dell'assemblea anche al rinnovo dell’incarico, per il triennio 2021/2023, alla società di revisione legale dei conti.

"Il bilancio di esercizio 2020, con un utile di 158.096 euro - si legge in una nota - conferma ancora una volta (trend già costante dal 2019), l’equilibrio economico dei conti, nonché lo stato di salute dell’azienda". C'è stata una riduzione del costo del personale di oltre 7 milioni di euro, "anche a seguito delle misure Covid nazionali; una riduzione dei crediti vantati verso i clienti e un incremento dei crediti verso il socio unico".

“ll socio unico, oltre a riconoscere la regolarità dei conti aziendali già confermata dagli organi di controllo aziendali, ha già avviato – spiega Caruso - il percorso di ricapitalizzazione dell’azienda con il passaggio dell’immobile di piazzetta Cairoli (valore stimato di 4 milioni di euro) volto a ripristinare un adeguato patrimonio aziendale e ha messo in moto le procedure per il reperimento di fonti di finanziamento pubbliche e private che daranno linfa alla società fortificandone il patrimonio. La Rap, contrariamente a quanto si dice, - continua Caruso - gode di buona salute e, grazie a una costante e continua azione di monitoraggio e alla concreta attuazione di strategie gli indici attestano una buona tenuta dei conti”.

In una nota, la Rap spiega che "Caruso, durante la seduta, ha fatto il punto sulle azioni che si stanno portando a compimento presso il polo impiantistico di Bellolampo, maggiori ragguagli afferenti al piano industriale e del fabbisogno del personale già trasmesso all’Amministrazione e, in ultimo, la volontà di aprirsi alla città con incontri programmati in tutte le circoscrizioni, nonché presentare alla cittadinanza il piano di spazzamento con annesse le frequenze del servizio in tutte le strade ( compreso l’inserimento del piano sul sito della Rap").