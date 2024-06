La Rap assume 106 operatori ecologici: saranno in servizio entro i prossimi 20 giorni

Autorizzata l’assunzione di 106 operatori ecologici alla Rap. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, che si è riunito questa mattina. A dare l'annuncio è stato Giuseppe Todaro, presidente del cda della Rap. I lavoratori entreranno in servizio entro i prossimi 20 giorni.

Si tratta dei primi 106 operai limitatamente ai 306 vincitori di concorso. "Verranno assunti - dicono dalla Rap - a seguito di superamento con esito positivo di tutti i controlli previsti dall’avviso relativo ai titoli e ai requisiti dichiarati, compreso la visita medica. Saranno assunti a tempo determinato per sei mesi, così come autorizzato dalla giunta comunale, con l’impegno ad eventuale passaggio a tempo indeterminato come per gli autisti. La loro immissione in servizio sarà fondamentale per garantire ai cittadini un servizio di qualità e dare un'accelerata agli obiettivi che Rap si è prefissata".

"Il consiglio di amministrazione ha approvato la proposta di bilancio e deciso l'assunzione degli operatori in vista dell'avvio della fase due della raccolta differenziata in una vasta area della città": queste le dichiarazioni di Todaro riportate dal sito dell'Ansa. I nuovi operatori, dalle prossime ore, dovranno presentarsi negli uffici per definire la documentazione, sottoporsi alle visite mediche e svolgere un breve corso di formazione.

"Soffriamo ogni giorno della mancanza di personale - aggiunge Todaro - l'attività della Rap è condizionata dall'esiguità dell'organico che nel 2013 poteva contare su 2.300 operatori e oggi ne ha a disposizione solo 1.500. E' nostra intenzione far scorrere presto la graduatoria del concorso e consentire altre 200 assunzioni".

Intanto la Rap sta cercando di recuperare il ritardo nella raccolta degli ultimi giorni che ha lasciato per le strade tonnellate di rifiuti. Nel pomeriggio di oggi sono previsti interventi straordinari allo Zen e, nella notte, in corso Pisani e nelle vie Emanuela Loi, Ingria, Dotto e Carmelo Onorato.

Stamattina gli operatori hanno bonificato via Laudicina, Croceverde Giardini e Ciaculli. Netturbini in azione pure a Ballarò (eccetto via Di Cristina e ritiro San Pietro dove si interverrà stanotte), via Vulpi, via Ragusa Moleti, via Jack London e via Uccello, via Riserva Reale, via Carlo Pisacane, via Filiciuzza, via Troina, via Nissa, via del Sagittario, zona Oreto Nuova, via della Conciliazione, via della Concordia. Sono tornate pulite anche diverse aree dello Sperone a partire da via XXVII Maggio. Le vie coinvolte dagli interventi sono: via Li Puma, via Pecori Giraldi, via Achille Grandi, via Sacco e Vanzetti, via Spoto, via di Vittorio, via Padre Annibale di Francia, via Crisafulli ex Riserva Reale (traversa corso Calatafimi).

Stanotte si interverrà con una squadra in corso Pisani, via Emanuela Loi, via Vincenzo Ingria, via Dotto, via Carmelo Onorato. Un’altra squadra sarà impegnata in via Emilio Salgari, via Papini, via Caduti sul Lavoro, via Lorenzini Collodi, via Portello, via Carlo del Prete, via Baracca, via Petralia Sottana, via Termini Imerese, via Pergusa, via Gela, via Lentini e piazza San Gabriele Arcangelo.